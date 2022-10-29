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Ирисметов: зная Урунова, могу предположить, что у него был конфликт с Гончаренко

Ирисметов: зная Урунова, могу предположить, что у него был конфликт с Гончаренко
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Бывший футболист сборной Узбекистана Жафар Ирисметов высказался по поводу ухода Остона Урунова из «Урала».

«Я уже говорил, что у него, наверное, характер чуть-чуть тяжёлый. Когда я был спортивным директором в «Пахтакоре», с ним очень сложно было. У него пункт был в контракте, что может уйти. Долго его уговаривал, но не смог. Он обижался на мелочи, молодой был, 16 лет. Обиделся, что не участвует с основным составом «Пахтакора» в тренировках и играх. Сложный характер.

Почему не получилось в России – не знаю. Было видно, что «Спартак» – не его команда. По игре не подошёл, мало играл, я всего пару игр видел. В «Уфе» начал хорошо, но переход в «Спартак» был неудачным. А вот почему из «Урала» ушёл… Писали, что конфликт с тренером. Не знаю, правда это или нет, но, зная Остона, могу предположить, что так. Это по его характеру, если ему мало игровой практики дают», – приводит слова Ирисметова Metaratings.

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