Черчесов: интрига в РПЛ жива. «Зенит» будет первым, если остальные заранее отдадут титул

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов выразил мнение, что в Российской Премьер-Лиге сохраняется интрига.



«Интрига в РПЛ жива. «Зенит» с «Факелом» сыграл вничью, а ещё «Спартаку» в Кубке проиграл. Понятно, что потенциально «Зенит» сильнее всех. Но всё зависит от того, как его потенциал реализовать. «Зенит» будет чемпионом, если остальные заранее отдадут ему титул. Если будут бороться, то будет и интрига», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 14 туров. У команды Сергея Семака 36 очков. На второй строчке – «Спартак» (29), на третьей — ЦСКА (26).

Полностью интервью со Станиславом Черчесовым читайте на «Чемпионате»: