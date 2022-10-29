Потери «ПСЖ» за сезон-2021/2022 составили € 370 млн

В сезоне-2021/2022 французский клуб «ПСЖ» понёс убытки в размере € 370 млн. Об этом сообщил L’Équipe.
Такая крупная сумма объясняется включением всего нового контракта, подписанного с нападающим Килианом Мбаппе.
Потери сезона-2021/2022 повлекли за собой штраф от УЕФА условно в размере € 65 млн, 55 из которых будут наложены в случае рецидива. Таким образом, штраф остался на уровне € 10 млн после переговоров между двумя сторонами.
«ПСЖ» должен будет скорректировать свои счета в течение следующих трёх сезонов, до лета 2025 года. Вес фонда заработной платы должен будет постепенно снижаться и не превышать 70% дохода в период с 2025 по 2026 год.
Французский клуб также обязался каждые шесть месяцев отчитываться перед УЕФА о ходе своей ситуации с «промежуточными финансовыми целями».
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- 29 октября 2022
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