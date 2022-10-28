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«ПСЖ» — главный претендент на подписание Жоау Феликса из «Атлетико»

«ПСЖ» — главный претендент на подписание Жоау Феликса из «Атлетико»
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Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс в ближайшее время может покинуть команду. Главным претендентом на его подписание является «ПСЖ». Об этом сообщает Calciomercato.

Ранее сообщалось, что Феликс хочет покинуть «Атлетико» в январе, и руководство французского клуба может подписать форварда с учётом возможного ухода аргентинского нападающего Лионеля Месси в летнее трансферное окно.

Напомним, Феликс стал игроком мадридского «Атлетико» в 2019 году, перейдя из «Бенфики» за € 127,2 млн. Действующий контракт форварда с испанским клубом рассчитан до 2026 года. В нынешнем сезоне Феликс принял участие в 10 матчах испанской Примеры и отдал три результативные передачи. С 2019 года нападающий вызывается в сборную Португалии.

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