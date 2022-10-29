Губерниев: Гогниев — быдло-идиот! Он не должен работать тренером. Он ненормальный псих

Известный российский журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал поведение главного тренера подмосковных «Химок» Спартака Гогниева во время матча с московским «Динамо» (1:6).
«Я раньше думал, что тренер «Химок» Спартак Гогниев невоспитанный хам, а он, оказывается, просто быдло-идиот…
Гогниев не должен работать тренером! Ему надо вообще запретить с людьми работать! В лучшем случае грузчиком на ликёро-водочном… Да и то не возьмут… Тьфу!
Он же псих ненормальный… Тут психиатр нужен, болеет сильно человек…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Гогниев был удалён в перерыве матча «Химок» и «Динамо» за высказывание в адрес главного судьи встречи Яна Бобровского. Кроме того, в перерыве главный тренер подмосковной команды обматерил комментатора матча Сергея Дурусова.
- 29 октября 2022
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