Гогниев: реакция Глушакова на замену — неадекватная. Не всегда на футболиста работает имя

Главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал замену полузащитника команды Дениса Глушакова в первом тайме встречи с московским «Динамо» (1:6).
«Денис Глушаков – такой же футболист, как и все. Если тренер принял решение поменять игрока, он же лучше знает. Если тренер меняет футболиста, он должен реагировать правильно. Глушаков – хороший футболист, играл в сборной. Но не всегда на футболиста работает имя. Реакция Дениса – неадекватная. Мне хотелось поменять его, и я это сделал. Казанцев хорошо вышел, мне понравилось. Мне нужны мотивированные футболисты с горящими глазами», – передаёт слова Гогниева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Сам Гогниев был удалён в перерыве встречи. Поражение от «Динамо» стало вторым подряд. В двух играх подмосковная команда пропустила 11 мячей.
- 29 октября 2022
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