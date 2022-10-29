«Альмерия» обыграла «Сельту»: Вейга забил сумасшедший гол и удалился за семь минут

Сегодня, 29 октября, на стадионе «Уэгос Медитерранеос» в Альмерии прошёл матч 12-го тура чемпионата Испании по футболу. Играли местная «Альмерия» и «Сельта» из Виго. Финальный свисток Карлоса Дель Серро Гранде зафиксировал крупную победу «Альмерии» со счётом 3:1.

Счёт в матче «Сельта» открыла на 25-й минуте: Габриэль Вейга получил передачу от Карлеса Сайоля на подступах штрафной, мяч дальним ударом от перекладины залетел в ворота Фернандо Мартинеса.

Сумасшедший гол Вейги. Видеоролик:

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Однако уже через несколько минут Вейга грубо влетел в ногу соперника и прямой красной карточкой был удалён с поля.

Удаление Вейги. Видеоролик:

Во втором тайме забивали лишь хозяева. Счёт на 52-й сравнял Лазаро: Лео Баптистау сделал мягкий прострел с фланга, а Лазаро таким же ударом в нижний дальний угол отправил мяч в ворота Агустина Маркесина.

Гол Лазаро. Видеоролик:

Через несколько минут вперёд «Альмерию» вывел Сезар: он нанёс удар из-за пределов штрафной, а мяч после рикошета от тела соперника залетел в ворота.

Гол Сезара. Видеоролик:

Последний мяч в матче был забит на 90+6-й минуте: Диего Соуза протащил мяч по флангу и начал смещаться в штрафную, позднее футболист прострелил во вратарскую зону, где никто не закрыл Иньиго Эгвараса.

Гол Эгвараса. Видеоролик:

«Альмерия» набрала 13 очков и занимает в турнирной таблице 13-е место. «Сельта» (11) — 15-е.