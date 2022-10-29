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«Наполи» разгромил «Сассуоло» благодаря хет-трику Осимхена и голу и двум ассистам Хвичи

«Наполи» разгромил «Сассуоло» благодаря хет-трику Осимхена и голу и двум ассистам Хвичи
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Завершился матч 12-го тура итальянской Серии А, в котором «Наполи» принимал «Сассуоло». Встреча, проходившая на стадионе «Диего Армандо Марадона», завершилась разгромной победой хозяев поля — 4:0.

Хозяева ещё до перерыва сумели забить в ворота «Сассуоло» три безответных мяча — два из них на счету Виктора Осимхена, причём оба раза ему ассистировал грузинский легионер «Наполи» Хвича Кварацхелия. На 36-й минуте голом отметился сам Хвича, забивший после передачи Мариу Руя. Во втором тайме Осимхен сумел оформить хет-трик, установив окончательный счёт — 4:0.

«Наполи», лидирующий в чемпионате и имеющий в активе 32 балла, на шесть очков оторвался от идущего вторым «Милана».«Сассуоло» с 15 баллами на девятой позиции.

Италия - Серия А. 12-й тур
29 октября 2022, суббота. 16:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
4 : 0
Сассуоло
Сассуоло
1:0 Осимхен – 4'   2:0 Осимхен – 19'   3:0 Кварацхелия – 36'   4:0 Осимхен – 77'
Удаления: нет / Лорьенте – 84'
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