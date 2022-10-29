Добровинский: Йоканович не был близок к отставке из «Динамо». Кредит доверия есть

Юрист и болельщик московского «Динамо» Александр Добровинский высказался о том, могло ли руководство клуба уволить главного тренера Славишу Йокановича из-за неудовлетворительных результатов в прошлых турах, а также о доверии в высших кругах к сербскому специалисту.

«Йоканович не был близок к отставке из «Динамо». Кредит доверия есть», — передаёт слова Добровинского корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Сегодня, 29 октября, состоялся матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» одержало победу над «Химками» со счётом 6:1. После этой победы московская команда поднялась на третью строчку турнирной таблицы российского чемпионата, набрав 26 очков. «Химки», у которых в активе девять очков, остались на 15-й позиции в зоне вылета.