Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Добровинский: Йоканович не был близок к отставке из «Динамо». Кредит доверия есть

Добровинский: Йоканович не был близок к отставке из «Динамо». Кредит доверия есть
Комментарии

Юрист и болельщик московского «Динамо» Александр Добровинский высказался о том, могло ли руководство клуба уволить главного тренера Славишу Йокановича из-за неудовлетворительных результатов в прошлых турах, а также о доверии в высших кругах к сербскому специалисту.

«Йоканович не был близок к отставке из «Динамо». Кредит доверия есть», — передаёт слова Добровинского корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Сегодня, 29 октября, состоялся матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» одержало победу над «Химками» со счётом 6:1. После этой победы московская команда поднялась на третью строчку турнирной таблицы российского чемпионата, набрав 26 очков. «Химки», у которых в активе девять очков, остались на 15-й позиции в зоне вылета.

Новость по теме
Добровинский: смотрел на Захаряна и видел Платини. Но иллюзия, что он играл бы в «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022