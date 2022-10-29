Сёмин: Кварацхелия адаптировался в Италии, а Наполи» играет в самый лучший футбол в Европе

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал игру грузинского полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, а также его адаптацию в итальянской Серии А.
«Хвича полностью адаптировался в чемпионате Италии, становится лидером. Он очень прибавил в командной игре. Нужно отметить, что сейчас «Наполи» играет в самый лучший футбол в Европе. У них всё получается, все друг друга понимают.
Хвичу можно назвать очень сильным игроком Серии А. Лучший или нет — определит концовка чемпионата и место, занятое командой», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В последней игре за «Наполи» Хвича Кварацхелия отметился голом и отдал две результативные передачи, случилось это в матче с «Сассуоло» в рамках 12-го тура итальянской Серии А.
- 29 октября 2022
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