Сёмин: Кварацхелия адаптировался в Италии, а Наполи» играет в самый лучший футбол в Европе

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал игру грузинского полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, а также его адаптацию в итальянской Серии А.

«Хвича полностью адаптировался в чемпионате Италии, становится лидером. Он очень прибавил в командной игре. Нужно отметить, что сейчас «Наполи» играет в самый лучший футбол в Европе. У них всё получается, все друг друга понимают.



Хвичу можно назвать очень сильным игроком Серии А. Лучший или нет — определит концовка чемпионата и место, занятое командой», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В последней игре за «Наполи» Хвича Кварацхелия отметился голом и отдал две результативные передачи, случилось это в матче с «Сассуоло» в рамках 12-го тура итальянской Серии А.