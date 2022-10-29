Кварацхелия набрал 11 очков в 12 матчах Серии А. Больше только у Роналду и Милито
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Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия забил гол и отметился двумя результативными передачами в матче 12-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло» (4:0). Грузинский футболист в своих стартовых 12 играх Серии А набрал 11 очков по системе «гол+пас», забив шесть голов и отдав пять результативных передач.
Только Диего Милито («Дженоа», 15) и Криштиану Роналду («Ювентус», 13) набрали в своих стартовых 12 матчах в лиге больше результативных баллов, чем Кварацхелия. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.
21-летний Кварацхелия перешёл в «Наполи» из батумского «Динамо» перед стартом нынешнего сезона. С июля 2019 по март 2022 года грузинский нападающий играл в составе казанского «Рубина».
Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи». Видеоролик:
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