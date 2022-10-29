«Атлетико» проиграл «Кадису», пропустив на 27-й секунде и 90+9-й минуте матча

Сегодня, 29 октября, на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе состоялся матч 12-го тура чемпионата Испании по футболу. Играли местный «Кадис» и мадридский «Атлетико». Финальный свисток Хосе Санчес Мартинеса зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:2.

Счёт в матче был открыт уже на 27-й секунде: Луис Эспино прострелил с фланга, а Тео Бонгонда спокойно отправил мяч в ворота Яна Облака.

Гол Бонгонды. Видеоролик:

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Cледующего гола в матче пришлось ждать до 81-й минуты: точным ударом по воротам «Атлетико» отметился Алехандро Фернандес.

Гол Фернандеса. Видеоролик:

Затем «матрасникам» удалось отыграться за четыре минуты: сначала в свои ворота мяч переправил Луис Эрнандес.

Автогол Эрнандеса. Видеоролик:

Затем Жоау Феликс забил после паса Антуана Гризманна.

Гол Феликса. Видеоролик:

Однако победу всё же одержал «Кадис»: Рубен Собрино забил на 90+9-й минуте.

«Атлетико» с 23 очками остаётся на третьей строчке турнирной таблицы. «Кадис» (10) — 18-й.