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Месси первым среди игроков топ-5 европейских лиг сделал 10 ассистов в текущем сезоне

Месси первым среди игроков топ-5 европейских лиг сделал 10 ассистов в текущем сезоне
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Форвард «ПСЖ» Лионель Месси в матче Лиги 1 с «Труа» (4:3) на 62-й минуте отметился результативной передачей на Неймара. Таким образом, аргентинец стал первым игроком в этом сезоне, который сумел достичь показателя в 10 результативных передач в пяти лучших лигах Европы. Такую статистику приводит портал Squawka.

Кроме того, в Лиге чемпионов Месси сделал три результативные передачи. На счету аргентинца 12 голов за парижан во всех турнирах.

Аргентинец перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» 10 августа 2021 года. В прошлом сезоне Месси в 34 играх за парижан забил 11 мячей и отдал 14 результативных передач.

Форвард семь раз становился обладателем «Золотого мяча», он является рекордсменом по этому показателю.

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