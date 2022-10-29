Руслан Нигматуллин: игра «Локомотива» больше похожа на навал, нежели на разумный футбол
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Бывший вратарь ЦСКА и «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал результат дерби, в котором армейцы на выезде оказались сильнее железнодорожников (1:0).
«ЦСКА заслуженно победил, хотя нельзя сказать, что «Локомотив» плохо играл. Игра «Локо» была больше похожа на навал, нежели на разумный комбинационный футбол. В чём нельзя обвинить «Локомотив» — в отсутствии желания. Видимо, Фёдоров прививает это игрокам. Но пока нормальный конкурентоспособный футбол построить не получается, потому что мало времени прошло. Ещё и много молодёжи, которая не совсем соответствует большим задачам. Армейцев можно поздравить с заслуженной победой», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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