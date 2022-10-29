Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руслан Нигматуллин: игра «Локомотива» больше похожа на навал, нежели на разумный футбол

Руслан Нигматуллин: игра «Локомотива» больше похожа на навал, нежели на разумный футбол
Комментарии

Бывший вратарь ЦСКА и «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал результат дерби, в котором армейцы на выезде оказались сильнее железнодорожников (1:0).

«ЦСКА заслуженно победил, хотя нельзя сказать, что «Локомотив» плохо играл. Игра «Локо» была больше похожа на навал, нежели на разумный комбинационный футбол. В чём нельзя обвинить «Локомотив» — в отсутствии желания. Видимо, Фёдоров прививает это игрокам. Но пока нормальный конкурентоспособный футбол построить не получается, потому что мало времени прошло. Ещё и много молодёжи, которая не совсем соответствует большим задачам. Армейцев можно поздравить с заслуженной победой», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Новость по теме
«Локомотив» пропустил 30-й гол в текущем сезоне РПЛ, за весь прошлый сезон — 39
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022