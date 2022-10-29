ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче 15-го тура РПЛ

Сегодня, 29 октября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве проходил матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги. В московском дерби встречались «Локомотив» и ЦСКА. Финальный свисток Артёма Любимова зафиксировал победу гостей c минимальным счётом 1:0.



На 22-й минуте точный удар удался полузащитнику ЦСКА Хесусу Медине: Иван Обляков пробил из-за пределов штрафной, но попал в защитника. Армейцы забрали подбор, Хорхе Карраскаль мягко навесил во вратарскую — Медина набежал и головой переправил мяч в сетку. На 89-й минуте отличился Егор Ушаков, но мяч футболиста ЦСКА был отменён после просмотра VAR за фол в атаке. В концовке матча Ушаков получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

ЦСКА набрал 29 очков и промежуточно поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (12) — 14-й.

Обслуживала матч «Локомотив» — ЦСКА бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым. Помогали ему Рашид Абусуев и Арам Петросян. Резервный судья — Алексей Сухой. На VAR работали Артём Чистяков и его помощник Дмитрий Мосякин.