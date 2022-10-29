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«Локомотив» — ЦСКА 0:1, результат матча 15-го тура РПЛ 29 октября 2022 года

ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче 15-го тура РПЛ
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Сегодня, 29 октября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве проходил матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги. В московском дерби встречались «Локомотив» и ЦСКА. Финальный свисток Артёма Любимова зафиксировал победу гостей c минимальным счётом 1:0.

На 22-й минуте точный удар удался полузащитнику ЦСКА Хесусу Медине: Иван Обляков пробил из-за пределов штрафной, но попал в защитника. Армейцы забрали подбор, Хорхе Карраскаль мягко навесил во вратарскую — Медина набежал и головой переправил мяч в сетку. На 89-й минуте отличился Егор Ушаков, но мяч футболиста ЦСКА был отменён после просмотра VAR за фол в атаке. В концовке матча Ушаков получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

ЦСКА набрал 29 очков и промежуточно поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (12) — 14-й.

Обслуживала матч «Локомотив» — ЦСКА бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым. Помогали ему Рашид Абусуев и Арам Петросян. Резервный судья — Алексей Сухой. На VAR работали Артём Чистяков и его помощник Дмитрий Мосякин.

Россия - Премьер-Лига. 15-й тур
29 октября 2022, суббота. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Медина – 22'
Удаления: нет / Ушаков – 90+6'
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