Главный тренер ЦСКА Федотов ответил на вопрос о конкуренции с «Зенитом» в РПЛ
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после победы над «Локомотивом» (1:0) высказался о конкуренции армейской команды с лидером чемпионата — питерским «Зенитом».
«Ввязываемся ли мы в конкуренцию с «Зенитом»? Теперь мы так не можем сказать, потому что потеряли очки — достаточный разрыв. Но не опустим руки, а будем двигаться дальше», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
«Зенит» имеет в активе 36 очков, при этом питерцы свой матч 15-го тура проведут завтра, 30 октября. Сине-бело-голубые в гостях сыграют с «Краснодаром». Второе и третье места занимают «Ростов» и ЦСКА, имеющие по 29 очков, но по итогам тура их может обойти «Спартак» (29), который также завтра, 30 октября, примет «Торпедо».
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