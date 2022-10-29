Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер ЦСКА Федотов ответил на вопрос о конкуренции с «Зенитом» в РПЛ

Главный тренер ЦСКА Федотов ответил на вопрос о конкуренции с «Зенитом» в РПЛ
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после победы над «Локомотивом» (1:0) высказался о конкуренции армейской команды с лидером чемпионата — питерским «Зенитом».

«Ввязываемся ли мы в конкуренцию с «Зенитом»? Теперь мы так не можем сказать, потому что потеряли очки — достаточный разрыв. Но не опустим руки, а будем двигаться дальше», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

«Зенит» имеет в активе 36 очков, при этом питерцы свой матч 15-го тура проведут завтра, 30 октября. Сине-бело-голубые в гостях сыграют с «Краснодаром». Второе и третье места занимают «Ростов» и ЦСКА, имеющие по 29 очков, но по итогам тура их может обойти «Спартак» (29), который также завтра, 30 октября, примет «Торпедо».

Новость по теме
Владимир Федотов: хочу поблагодарить игроков ЦСКА за горячее сердце. Огромный респект
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022