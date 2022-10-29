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Хесус Медина заявил, что защитник ЦСКА Лукин похож на Мальдини

Хесус Медина заявил, что защитник ЦСКА Лукин похож на Мальдини
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Полузащитник ЦСКА Хесус Медина прокомментировал дебют полузащитника армейцев Матвея Лукина, который сыграл в центре обороны в матче с «Локомотивом», а также сравнил его с бывшим футболистом «Милана» Паоло Мальдини.

«Лукин очень похож на Мальдини. Дебют выдался на мощный и жёсткий матч, когда соперник много атаковал и прессинговал. У него было много работы — в итоге выстоял и выдержал. Мы очень рады за него.

Понимаем и знаем, что Лукин — очень качественный и талантливый игрок. У него хорошее будущее», — передаёт слова Медины корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

ЦСКа одержал победу над московским «Локомотивом» со счётом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил хавбек Хесус Медина. Благодаря этому армейцы набрали 29 очков и поднялись на третье место турнирной таблицы.

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