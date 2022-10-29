Нигматуллин: жаль Ушакова из ЦСКА — забил чистый гол. Баринов сам врезался в него

Бывший голкипер ЦСКА Руслан Нигматуллин после матча «Локомотива» и ЦСКА (0:1) прокомментировал момент из игры, в котором на 89-й минуте отличился Егор Ушаков, но мяч футболиста армейской команды был отменён после просмотра VAR за фол в атаке. В концовке матча Ушаков получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.



«Жаль Ушакова из ЦСКА — забил чистый гол. Вместо героя матча стал антигероем. Человек обрабатывал на грудь — в итоге Баринов сам врезался в него: точнее, в его руки», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Единственный мяч в игре забил парагваец Хесус Медина после подачи колумбийского легионера ЦСКА Хорхе Карраскаля. ЦСКА набрал 29 очков и сравнялся по этому показателю с «Ростовом» и «Спартаком», у красно-белых есть матч в запасе.