Сборная Италии может заменить Тунис на ЧМ-2022
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Национальная команда Италии может заменить сборную Туниса на чемпионате по футболу 2022 года в Катаре, сообщает Le Parisien.
Ранее сообщалось, что ФИФА может исключить Тунис из чемпионата мира из-за вмешательства правительства в футбольные дела страны. Это произошло после слов министра молодёжи и спорта Туниса Камеля Дегиша, который намекнул, что может распустить Федерацию футбола Туниса.
Если сборную Туниса отстранят, её место на ЧМ-2022 может занять национальная сборная Италии как команда, занимающая самое высокое место в рейтинге сборных ФИФА.
Сборная Туниса на ЧМ-2022 в одной группе сыграет с Данией, Австралией и Францией.
Отметим, ранее посол ООН призвал ФИФА заменить сборную Ирана на Италию на ЧМ-2022.
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