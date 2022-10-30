Булатов прокомментировал работу Абаскаля на посту рулевого «Спартака»

Экс-наставник «Спартака-2» Виктор Булатов высказал мнение о работе Гильермо Абаскаля на посту главного тренера красно-белых. Напомним, что перед переездом в Россию испанец исполнял обязанности главного тренера в швейцарском «Базеле».
«Я думаю в том, что игра «Спартака» стала радовать болельщиков и специалистов, сыграли оба фактора. Нужно признать, что с отъездом легионеров уровень Российской Премьер-Лиги (РПЛ) упал, но в то же время стоит отметить и работу Абаскаля. Для меня он был тёмной лошадкой, но сейчас видно, что команда на ходу, играет живо и весело. «Спартак» демонстрирует тот футбол, которым в своё время влюбил в себя миллионы болельщиков: лёгкий, куражный, ртутный. Все постоянно подстраиваются друг под друга, команда играет первым номером, футболисты раскрываются по-новому. Например, Соболев может и забить, и ассистировать. Физическое состояние команды хорошее, «химия» в коллективе есть. Футболисты понимают и воспринимают тренера, все работают в унисон», – цитирует Булатова Metaratings.ru.
Абаскаль стал главным тренером столичной команды в июне 2022 года. Под руководством данного специалиста красно-белые идут на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России после 14-ти туров. В активе московского клуба 29 очков.
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