«Сочи» — «Урал»: составы команд на матч 15-го тура РПЛ
Поделиться
Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Урала» на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Урал».
«Сочи»: Заболотный, Терехов, Юрганов, Маргасов, Макарчук, Миладинович, Дркушич, Нобоа, Юсупов, Жоаозиньо, Сарвели.
«Урал»: Помазун, Филипенко, Бевеев, Кулаков, Эмерсон, Газинский, Мишкич, Сиссе, Юшин, Каштанов, Ранджелович.
«Сочи» набрал 20 очков в 14 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (16) — на 10-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (36).
Комментарии
- 30 октября 2022
-
13:45
-
13:45
-
13:31
-
13:30
-
13:30
-
13:30
-
13:15
-
13:10
-
13:07
-
13:00
-
12:50
-
12:44
-
12:40
-
12:39
-
12:30
-
12:20
-
12:20
-
12:04
-
12:00
-
11:57
-
11:45
-
11:38
-
11:15
-
11:15
-
11:14
-
11:13
-
11:05
-
11:00
-
11:00
-
10:51
-
10:45
-
10:28
-
10:25
-
10:19
-
10:08
Партнерский контент