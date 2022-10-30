Холанд и Левандовски забили 45% всех голов своих команд в лиге — лучший показатель в мире

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски и форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд имеют одинаковый процент вклада в голевой показатель своих команд в чемпионатах Испании и Англии соответственно. 34-летний Левандовски забил 13 из 29 голов «Барселоны» в Ла Лиге (45%), у 22-летнего Холанда 17 голов из 34 забитых «Манчестер Сити» в АПЛ (45%). Это лучший показатель среди всех футболистов в мире. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Отметим, что оба футболиста перешли в свои команды летом 2022 года из команд Бундеслиги. Левандовски выступал за мюнхенскую «Баварию», а Холанд — за дортмундскую «Боруссию».

Победный гол Левандовского на 90+3-й минуте матча с «Валенсией». Видеоролик:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.