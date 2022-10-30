В «Атлетико» хотят продлить контракт с Симеоне, несмотря на вылет из Лиги чемпионов

Руководство мадридского «Атлетико» планирует продлить соглашение с главным тренером команды Диего Симеоне, несмотря на вылет из Лиги чемпионов. Об этом сообщает AS.
Текущий контракт специалиста заканчивается летом 2024 года, в мадридском клубе планируют заключить соглашение сроком ещё на два сезона – до 2026 года.
По информации источника, Симеоне продолжает пользоваться полным доверием руководства «матрасников». Хотя иногда появляются разговоры о том, что «Атлетико» пора сменить тренера, внутри клуба уверены в том, что Симеоне – лучший вариант для команды, и считают его главной частью проекта «Атлетико».
С момента подписания контракта с мадридцами 23 декабря 2011 года специалист выиграл восемь трофеев: дважды – Примеру, дважды – Лигу Европы, дважды – Суперкубок УЕФА, один Кубок Испании и один Суперкубок Испании.
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