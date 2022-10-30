Синицын: метания, продолжать ли карьеру, не увенчались успехом. Пока ищу себя

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын рассказал, чем занимается, находясь без клуба.

«Максимально домашний образ жизни, стараюсь много времени проводить с семьёй. Восполняю всё, что отнимал спорт, занимаюсь делами по дому.



Новых хобби пока не приобрёл. Были метания, продолжать ли карьеру. Но они не увенчались успехом. Пока ищу себя.



Футболистов часто друзья убеждают вкладывать деньги? Просто у многих такие громкие дела становятся достоянием общественности. Я думаю, у всех есть схожие моменты. Но я бы советовал ребятам быть мудрее, отдать деньги родителям, нежели друзьям. Чтобы они занимались этим.



Я слышал много подобных историй. Сам сталкивался, что-то отсеивал, бывало, и попадал в неприятные истории. Но лучше в такие моменты отдайте деньги родителям. Они разберутся», — приводит слова Синицына Metaratings.

Первую половину 2022 года Синицын провёл в махачкалинском «Динамо», где сыграл только один официальный матч.