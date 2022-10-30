«За ним будущее вратарской линии». Синицын — о Сафонове

Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын высказал мнение о вратаре краснодарского клуба Матвее Сафонове.



«С первой игры Матвей показывал феноменальный футбол. А что мне надо было делать, подходить к тренеру и говорить: «Дайте я буду играть?» Человек воспользовался шансом и не давал даже намёка на то, чтобы его поменяли.

У него заложена правильная ментальность. Он правильно реагирует на промахи, настраивается. У него сильные вратарские качества, навыки. Многое сложилось в нём для этого спорта и позиции. Главное – чтобы его обходили стороной повреждения. За ним будущее вратарской линии.



Добавить в игре ногами? Не существует же условного идеала паса. Всегда есть моменты. Футбол непредсказуем. Он не бывает шаблонным. Матвей во всех аспектах развивается, в том числе в игре ногами. Он будет и дальше прибавлять. У него уже есть колоссальный опыт. И он будет расти. Вместе с опытом придёт большее спокойствие, уйдёт повышенная эмоциональность. Она немного спадёт, а остальное останется – и тогда это будет реально бетон. Помарки у всех бывают. Он ментально сильный человек, всё это перенесёт и станет ещё сильнее.



Я бы желал ему уехать за границу, в любую из топ-5 лиг. Я не вижу причин, по которым он мог бы там не заиграть. Я видел его и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы. У него есть всё: уверенность, опыт. Осталось только добавить желание и возможность уехать. Вернуться он всегда успеет. Я думаю, надо пробовать. Чем больше наших молодых ребят будут играть за границей, тем лучше для нашего футбола», — приводит слова Синицына Metaratings.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Сафонов сыграл все 14 матчей «Краснодара», пропустив 20 мячей.