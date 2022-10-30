Волевая победа «Крыльев» — в видеообзоре матча РПЛ с «Пари Нижний Новгород»

В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Крылья Советов» принимали «Пари Нижний Новгород». Встреча прошла на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



На 32-й минуте главный арбитр встречи Виталий Мешков назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов», который успешно реализовал нападающий «Пари Нижний Новгород» Тимур Сулейманов. На 79-й минуте защитник гостей Даниил Пенчиков получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 90+2-й минуте встречи счёт сравнял защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук, отправивший мяч в собственные ворота. Через шесть минут Гоцук был удалён с поля, а на 90+10-й минуте защитник Гленн Бейл вывел самарцев вперёд, забив гол с пенальти.

По итогам матча «Пари Нижний Новгород» с 13 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Самарские «Крылья Советов» (17) — на 11-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (36).