Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пиняев: в перерыве игроки «Крыльев Советов» поговорили и решили, что так дело не пойдёт

Пиняев: в перерыве игроки «Крыльев Советов» поговорили и решили, что так дело не пойдёт
Комментарии

Футболист «Крыльев Советов» Сергей Пиняев прокомментировал результат матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (2:1).

«В первом тайме игра не получалась. В перерыве серьёзно поговорили и решили, что так дело не пойдёт. Нельзя так играть перед своими болельщиками. Вышли на второй тайм с другим настроем, и у нас была только одна задача — победить. Вся команда, извините за выражение, каталась на жопе, и после этого мы добились нужного результата», — сказал Пиняев в эфире «Матч Премьер».

«Пари Нижний Новгород» с 13 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Самарские «Крылья Советов» (17) — на 11-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (36).

Конкуренты сбросили «Спартак» вниз! Но всё можно исправить в дерби. Онлайн тура РПЛ Конкуренты сбросили «Спартак» вниз! Но всё можно исправить в дерби. Онлайн тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022