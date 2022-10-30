Пиняев: в перерыве игроки «Крыльев Советов» поговорили и решили, что так дело не пойдёт

Футболист «Крыльев Советов» Сергей Пиняев прокомментировал результат матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (2:1).



«В первом тайме игра не получалась. В перерыве серьёзно поговорили и решили, что так дело не пойдёт. Нельзя так играть перед своими болельщиками. Вышли на второй тайм с другим настроем, и у нас была только одна задача — победить. Вся команда, извините за выражение, каталась на жопе, и после этого мы добились нужного результата», — сказал Пиняев в эфире «Матч Премьер».

«Пари Нижний Новгород» с 13 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Самарские «Крылья Советов» (17) — на 11-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (36).