Соболев: есть ощущение, что ЧМ-2022 не будет праздником. Поддерживать никого не буду

Нападающий «Спартака» Александр Соболев после матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» (1:0) прокомментировал предстоящий чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.



«Есть ощущение, что чемпионат мира не будет праздником, задумался на днях, что сейчас был бы одним из кандидатов на поездку. Могли бы туда попасть. Поддерживать никого не буду», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Чемпионат мира пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная России должна была сыграть стыковой матч за право участвовать в турнире с командой Польши, но по решению ФИФА была отстранена от всех международных матчей. Также российская команда пропустит отборочный цикл Евро-2024.