Кроос впервые в карьере получил красную карточку. Он удалился в игре «Реала» и «Жироны»

Сегодня, 30 октября, состоялся матч 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский «Реал» сыграл вничью с «Жироной» со счётом 1:1. На 90+2-й минуте встречи полузащитник «сливочных» Тони Кроос получил красную карточку за второе предупреждение в матче. Как сообщает портал ESPN FC, это удаление стало первым за всю 15-летнюю профессиональную карьеру футболиста.

Кроос («Реал Мадрид») удаляется с поля за вторую желтую карточку

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Кроос провёл 741 официальный матч: 381 — за мадридский «Реал», 206 — за мюнхенскую «Баварию», 106 игр в составе национальной команды Германии, а также 48 — за леверкузенский «Байер».

Следующий матч «Реал» проведёт в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов и сыграет с «Селтиком». В испанском чемпионате подопечных Карло Анчелотти ждёт выезд к «Райо Вальекано».