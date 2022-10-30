Кроос впервые в карьере получил красную карточку. Он удалился в игре «Реала» и «Жироны»

Сегодня, 30 октября, состоялся матч 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский «Реал» сыграл вничью с «Жироной» со счётом 1:1. На 90+2-й минуте встречи полузащитник «сливочных» Тони Кроос получил красную карточку за второе предупреждение в матче. Как сообщает портал ESPN FC, это удаление стало первым за всю 15-летнюю профессиональную карьеру футболиста.
Кроос («Реал Мадрид») удаляется с поля за вторую желтую карточку
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
Кроос провёл 741 официальный матч: 381 — за мадридский «Реал», 206 — за мюнхенскую «Баварию», 106 игр в составе национальной команды Германии, а также 48 — за леверкузенский «Байер».
Следующий матч «Реал» проведёт в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов и сыграет с «Селтиком». В испанском чемпионате подопечных Карло Анчелотти ждёт выезд к «Райо Вальекано».
- 30 октября 2022
-
22:49
-
22:45
-
22:40
-
22:35
-
22:29
-
22:28
-
22:27
-
22:26
-
22:25
-
22:11
-
22:10
-
22:05
-
22:02
-
22:00
-
21:55
-
21:53
-
21:53
-
21:32
-
21:30
-
21:29
-
21:23
-
21:23
-
21:19
-
21:12
-
21:10
-
21:07
-
20:58
-
20:45
-
20:34
-
20:30
-
20:29
-
20:23
-
20:20
-
20:18
-
20:18