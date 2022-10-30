Игрок «Жироны» Стуани — о ничьей с «Реалом»: это награда за наши усилия

Нападающий «Жироны» Кристиан Стуани прокомментировал ничейный исход матча с мадридским «Реалом» (1:1), которого удалось добиться благодаря его голу с пенальти. Также игрок оценил положение своей команды в таблице (16-е место по окончании встречи).
Стуани («Жирона») реализует пенальти и сравнивает счет
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«Для нас достижение положительного результата — это награда за усилия и большую работу, которую проделала команда. У нас сложная ситуация в таблице, и выезд на «Сантьяго Бернабеу» никогда не бывает лёгким. Мы провели хорошую игру и получили очень хороший результат.
Идея заключалась в том, чтобы закрыть пространство и не дать переходить быстро в атаку, потому что «Реал» в этом невероятен. Владея мячом столько, сколько могли, мы ожидали своего момента. Через страдания нам удалось оставаться в игре.
Мы показали хорошую командную работу. Борьба на каждой позиции — ключ к достижению нашей цели. Никому не нравится быть в конце таблицы, но сегодняшний результат матча прибавит нам морального духа», — приводит слова Стуани издание Sport.es.
- 30 октября 2022
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