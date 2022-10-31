Ибрагимович: я нужен Франции, она мне — нет. У вас есть Месси, Мбаппе, Неймар, но нет бога
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о своём влиянии на французский футбол. 41-летний швед выступал за «ПСЖ» с 2012 по 2016 год.
«С тех пор как я уехал из Франции, всё пошло под откос. Во Франции больше не о чем говорить. Я нужен Франции, мне не нужна Франция. Даже если у вас есть Мбаппе, Неймар и Месси, это вам не поможет, потому что у вас нет бога», — приводит слова Ибрагимовича Get French Football News.
В составе парижского клуба шведский нападающий провёл 180 матчей и забил 156 голов. Ибрагимович — третий бомбардир в истории «ПСЖ». В составе клуба он выиграл четыре чемпионата Франции, два Кубка Франции, три Кубка французской лиги и три Суперкубка Франции.
Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана»:
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