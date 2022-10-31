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Ал. Миранчук получил лучшую оценку по итогам встречи с «Миланом» от WhoScored

Ал. Миранчук получил лучшую оценку по итогам встречи с «Миланом» от WhoScored
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27-летний российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук признан одним из лучших игроков встречи 12-го тура чемпионата Италии с «Миланом» по версии популярного статистического портала WhoScored.

В этой игре Миранчук, проведший на поле 85 минут, отметился победным голом на 37-й минуте матча с передачи экс-хавбека московского ЦСКА Николы Влашича. Он заработал оценку в 7,3 балла от Whoscored, при этом аналогично оценили игру и его одноклубников – защитника Коффи Джиджи, ставшего автором первого забитого мяча, и Валентино Лацаро, отметившегося результативной передачей.

Напомним, Алексей Миранчук арендован «Торино» у «Аталанты» до конца текущего сезона. За клуб из Турина он провёл шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Его стоимость оценивается в € 10 млн.

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