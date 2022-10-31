Фердинанд позвонил Роналду в три ночи, чтобы отговорить от перехода в «Ман Сити» в 2021-м

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд позвонил нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду в три часа ночи, чтобы отговорить его от перехода в «Манчестер Сити» летом 2021 года. Португальский футболист был близок к такому трансферу, но после разговора с экс-одноклубником решил вернуться в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Sun со ссылкой на биографическую книгу про 37-летнего игрока, которая выйдет в ближайшее время.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. Позднее он был футболистом мадридского «Реала» и «Ювентуса», а вернулся в стан манкунианцев летом 2021-го. В нынешнем сезоне на его счету три гола и отдал результативную передачу в 14 матчах.

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