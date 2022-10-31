Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фердинанд позвонил Роналду в три ночи, чтобы отговорить от перехода в «Ман Сити» в 2021-м

Фердинанд позвонил Роналду в три ночи, чтобы отговорить от перехода в «Ман Сити» в 2021-м
Комментарии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд позвонил нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду в три часа ночи, чтобы отговорить его от перехода в «Манчестер Сити» летом 2021 года. Португальский футболист был близок к такому трансферу, но после разговора с экс-одноклубником решил вернуться в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Sun со ссылкой на биографическую книгу про 37-летнего игрока, которая выйдет в ближайшее время.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. Позднее он был футболистом мадридского «Реала» и «Ювентуса», а вернулся в стан манкунианцев летом 2021-го. В нынешнем сезоне на его счету три гола и отдал результативную передачу в 14 матчах.

Энтони Джошуа повторил фирменное движение Криштиану Роналду. Видеоролик:

У Роналду большие неприятности с законом. Выйти сухим из воды Криштиану вряд ли удастся У Роналду большие неприятности с законом. Выйти сухим из воды Криштиану вряд ли удастся
Роналду пора завершать карьеру? Другие великие футболисты всегда делали это необычно Роналду пора завершать карьеру? Другие великие футболисты всегда делали это необычно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022