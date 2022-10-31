Карпин ответил на вопрос о возможном вызове Романа Зобнина в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном вызове в сборную полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, который выразил желание пропустить осенние сборы национальной команды. Футболист сообщил о хронических проблемах со здоровьем и попросил временно не вызывать его в сборную.

«Да, мы договорились. Я же про это говорил в сентябре. Говорил про тот вызов и что дальше будем смотреть.

Ничего страшного в таком желании нет и он сможет получить новый вызов в сборную весной? Ничего страшного. Если он будет готов, если будет в хорошем состоянии и если будет нужен, возможно, что да», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Напомним, 17 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Таджикистана.