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Чистяков: отрыв «Зенита» в таблице сейчас — ничто. Всё может измениться

Чистяков: отрыв «Зенита» в таблице сейчас — ничто. Всё может измениться
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков оценил то, как его команда провела матч с «Краснодаром» на выезде (1:0) и первый круг чемпионата России.

«В матче с «Краснодаром» всё шло к ничьей. Матч был равный, но всё решил один момент, когда мы заработали пенальти. «Краснодар» в первом тайме моментами был лучше нас. Во второй половине мы изменили свою игру. Матч был до одного гола. Рад, что мы сумели увезти из Краснодара три очка.

Как можно оценить первый круг чемпионата для «Зенита»? Первую часть сезона мы прошли успешно. Каждая команда хочет обыграть «Зенит», мы не можем расслабиться, всегда нужно выжимать максимум. У нас на каждую встречу боевой настрой. Впереди второй круг, ещё много матчей. Тот отрыв, который есть сейчас в таблице – ничто. Всё может измениться. Мы смотрим только вперёд», — приводит слова защитника РБ Спорт.

После первого круга чемпионата России текущего сезона «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, оторвавшись от ближайших соперников на семь очков. Обыграв «Краснодар», петербургский клуб установил несколько рекордов РПЛ.

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