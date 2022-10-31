Бородюк: у «Торпедо» есть огромный шанс закрепиться в РПЛ

Бывший тренер «Торпедо» Александр Бородюк высказался о результатах московской команды, которую ныне возглавляет Андрей Талалаев. В последнем матче первого круга РПЛ «Торпедо» уступило «Спартаку» со счётом 0:1.

«Глядя на турнирную таблицу, видно, что всё можно изменить. Хочется отметить – у «Торпедо» есть огромный шанс закрепиться в РПЛ, потому что другие команды дают этот шанс. Такие клубы, как «Химки», «Факел», «Пари НН», «Локомотив». Отрыв от них небольшой.

Знаете, бывает так, что приходит один тренерский штаб и говорит: «Мы на правильном пути». Второй тренерский штаб – то же самое. Так вот, я желаю «Торпедо» найти этот правильный путь. И чтобы было меньше пиара и словоблудия. А больше было вот таких хороших матчей. Тогда у «Торпедо» всё будет в порядке, чего я им и желаю.

В нашем чемпионате нет определённой разницы в занимаемом месте в турнирной таблице. Можно играть здорово, но в любой сфере деятельности есть критерии – это результат. Можно играть очень хорошо, но проигрывать.

Сейчас «Урал», к примеру, набирает очки. Хотелось бы, чтобы и в «Торпедо» было так же. За красивый футбол никто три очка не прибавляет», – приводит слова Бородюка Metaratings.

Напомним, «Торпедо» набрало шесть очков в 15 матчах и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.