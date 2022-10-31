Антон Зиньковский: Квинси Промес — легенда «Спартака»
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Полузащитник футбольного клуба «Спартак Москва» Антон Зиньковский заявил, что считает нападающего команды Квинси Промеса легендой красно-белых.
«Квинси Промес — легенда «Спартака». Столько делает для команды, ещё и забивает. Если не ошибаюсь, скоро должен быть в пятёрке лучших бомбардиров клуба за всё время», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Промес является лучшим бомбардиром текущего российского чемпионата с 12 мячами. Нидерландский нападающий занимает седьмую строчку в списке лучших бомбардиров за всю историю московской команды, забив 96 голов за 196 матчей.
Лучшим бомбардиром в истории «Спартака» является Никита Симонян со 155 голами в 234 матчах.
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