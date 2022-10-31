«Реал» интересуется бывшим защитником «Манчестер Сити»

Защитник «Спортинга» Педро Порро уже несколько сезонов подряд входит в список для отслеживания скаутов мадридского «Реала». Об этом сообщает A Bola. По сведениям источника, испанский клуб в обозримом будущем может подписать 23-летнего соотечественника в качестве замены для 30-летнего Дани Карвахаля.

В 2019 году «Манчестер Сити» выкупил права на Порро у «Жироны» и сразу же отдал его в аренду в «Вальядолид». С августа 2020 года испанец играл на правах аренды за «Спортинг», который прошедшим летом выкупил права на его трансфер.

В нынешнем сезоне Порро сыграл в 13 матчах во всех турнирах и отдал четыре результативные передачи.

Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Жирона». Испанская Примера 2022/2023. 12-й тур:

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