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Андрей Аршавин рассказал, как игроки академии «Зенита» играют матчи в Европе

Андрей Аршавин рассказал, как игроки академии «Зенита» играют матчи в Европе
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Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о поездках молодых игроков из академии сине-бело-голубых в Европу.

«Считаю, что это нормальный опыт. Здесь мы сотрудничаем не на бумаге, а на деле. Наши ребята отправляются туда, их – к нам. Обмениваемся опытом и встречаемся с сильными командами, проверяем себя. Обычно это происходит четерьмя годами. Мы благодарим, что наш братский клуб и народ нас не бросил. Такие матчи всегда проходят позитивно. Судя по отзывам, их ребятам тоже нравится у нас находиться. И наши ребята довольны, когда находятся в Сербии.

Сейчас туда отправилась команда 2008 года рождения, а после товарищеских игр в Сербии останутся четыре игрока. Задачи – проверить себя. Понять, на каком уровне мы можем играть и в каком состоянии находимся. Ребята проведут полноценную двухнедельную стажировку, получат новый опыт и сравнят себя с другими ребятами», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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