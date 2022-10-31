«Вы что, издеваетесь?!» Украинский игрок жёстко накричал на девушку-арбитра во время матча

Капитан одесского «Черноморца» Сергей Кравченко вступил в словесную перепалку с девушкой-арбитром Екатериной Монзуль во время матча 10-го тура украинской Премьер-лиги с «Днепром-1» (0:1).

Монзуль зафиксировала фол на игроке «Днепра», что возмутило Кравченко. Футболист «Черноморца» эмоционально накричал на арбитра, используя ненормативную лексику. Момент конфликта попал в телетрансляцию матча, на которой было отчётливо слышны слова Кравченко.

«Вы что, [блин], издеваетесь вообще, [нафиг]?! До них дотрагиваться вообще можно или нет?! Нельзя, [блин]?» — сказал Сергей Кравченко в адрес девушки-арбитра.

Стоит отметить, что Екатерина Монзуль не растерялась — она провела разъяснительную беседу с кричавшим футболистом, объяснив ему своё решение.