«Вы что, издеваетесь?!» Украинский игрок жёстко накричал на девушку-арбитра во время матча
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Капитан одесского «Черноморца» Сергей Кравченко вступил в словесную перепалку с девушкой-арбитром Екатериной Монзуль во время матча 10-го тура украинской Премьер-лиги с «Днепром-1» (0:1).
Монзуль зафиксировала фол на игроке «Днепра», что возмутило Кравченко. Футболист «Черноморца» эмоционально накричал на арбитра, используя ненормативную лексику. Момент конфликта попал в телетрансляцию матча, на которой было отчётливо слышны слова Кравченко.
«Вы что, [блин], издеваетесь вообще, [нафиг]?! До них дотрагиваться вообще можно или нет?! Нельзя, [блин]?» — сказал Сергей Кравченко в адрес девушки-арбитра.
Стоит отметить, что Екатерина Монзуль не растерялась — она провела разъяснительную беседу с кричавшим футболистом, объяснив ему своё решение.
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