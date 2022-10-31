Орещук: Языджи в 2019 году мог перейти в «Динамо» за € 23 млн

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, как игрок «Трабзонспора» Юсуф Языджи, ранее выступавший за ЦСКА, мог перейти в стан бело-голубых.
«Языджи мог перейти в «Динамо» летом в 2019 году, когда мы с Дмитрием Хохловым собирали команду, он был у нас в списках. Мы провели переговоры с турецким клубом, за который выступал Юсуф. Нам озвучили ценник — € 23 млн, если я не ошибаюсь. Мы отказались, очень дорого для нас было, руководство московского клуба так решило. Потом он перешел в «Лилль» за € 16-18 млн, выиграл чемпионат Франции, приехал в Россию и доказал свой высокий уровень», — цитирует Орещука «РБ Спорт».
Напомним, в сезоне-2021/2022 Языджи выступал за московский ЦСКА на правах аренды. 25-летний турецкий футболист принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги и забил восемь голов.
- 31 октября 2022
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