Даниил Фомин получил премию «Джентльмен года»
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин получил премию «Джентльмен года», которую вручает газета «Комсомольская правда». Об этом сообщает пресс-служба журнала.
В финальном голосовании Фомин обошёл вратаря «Спартака» Александра Селихова и нападающего ЦСКА Фёдора Чалова. С начала текущего сезона Фомин является постоянным капитаном московского клуба. В этом звании его сразу после своего прихода утвердил нынешний главный тренер москвичей Славиша Йоканович.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги хавбек в 14 матчах забил три гола и отдал одну результативную передачу. В прошлом сезоне он в 29 играх забил 10 голов и отдал три голевых паса. До этого он выступал за «Уфу», «Нижний Новгород» и разные уровни команды «Краснодар».
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