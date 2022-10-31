Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин получил премию «Джентльмен года», которую вручает газета «Комсомольская правда». Об этом сообщает пресс-служба журнала.

В финальном голосовании Фомин обошёл вратаря «Спартака» Александра Селихова и нападающего ЦСКА Фёдора Чалова. С начала текущего сезона Фомин является постоянным капитаном московского клуба. В этом звании его сразу после своего прихода утвердил нынешний главный тренер москвичей Славиша Йоканович.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги хавбек в 14 матчах забил три гола и отдал одну результативную передачу. В прошлом сезоне он в 29 играх забил 10 голов и отдал три голевых паса. До этого он выступал за «Уфу», «Нижний Новгород» и разные уровни команды «Краснодар».