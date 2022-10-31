Экс-игрок «Москвы» Чижек: Семак заслуживает быть в топе

Экс-полузащитник клуба «Москва» Томаш Чижек, сейчас выступающий за чешский клуб «Богемианс Прага 1905», рассказал о своём бывшем одноклубнике Сергее Семаке, который возглавляет «Зенит».

«Сергей – большой капитан и человек. Я ни разу не видел, чтобы он с кем-то ссорился. Он добрый в жизни и лидер на поле. Для меня Семак – большой футболист. Смотрел пару игр «Зенита». Очень рад за Серёжу. Он заслуживает быть в топе», — цитирует Чижека Metaratings.

В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги петербуржцы обыграли «Краснодар». Для Семака эта победа стала 92-й на посту главного тренера действующих чемпионов страны. Он установил рекорд клуба по числу побед в чемпионате страны.

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