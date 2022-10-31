Руслан Нигматуллин назвал Александра Соболева лучшим игроком первой части сезона РПЛ

Бывший голкипер ЦСКА Руслан Нигматуллин назвал нападающего «Спартака» Александра Соболева лучшим игроком первой части сезона Российской Премьер-Лиги.

«Я бы назвал Соболева в качестве лучшего игрока первой части сезона. Отрадно, что «Спартак» хорошо преобразился. Как раз есть большая заслуга Соболева в этом преображении. Они с Промесом — одни из звёзд РПЛ.



Можно было назвать кого-нибудь из легионеров «Зенита» — они в порядке. Но поддержу отечественного производителя. Выберу российского игрока», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Сегодня полузащитник «Динамо» Даниил Фомин получил премию «Джентльмен года». В финальном голосовании Фомин обошёл вратаря «Спартака» Александра Селихова и нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.