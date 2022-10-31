Арбитр Федотов: Малком влупил Кривцову по печени. Не могу объяснить, почему это не красная

Российский футбольный арбитр Игорь Федотов раскритиковал работу Владимира Москалёва в эпизоде матча между «Краснодаром» и «Зенитом», когда судья не показал красную карточку Малкому за фол на Никите Кривцове.
«Я не могу объяснить, почему это не красная карточка. А Москалёв даже не показал жёлтую! Малком посмотрел на Кривцова, отвёл руку высоко и влупил по печени. Это безобразное поведение, красная карточка и дисквалификация на срок от двух матчей», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
В том матче победу одержал санкт-петербургский клуб со счётом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил полузащитник Далер Кузяев, реализовав 11-метровый удар. Благодаря этой победе «Зенит» набрал 39 очков и закрепился на вершине турнирной таблицы чемпионата.
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