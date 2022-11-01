Люси Бронз прокомментировала абьюз в чемпионате США и конфликт сборной Испании с тренером

Защитница «Барселоны» и сборной Англии Люси Бронз поделилась мнением о конфликте футболисток сборной Испании с тренером, а также высказалась о многочисленных случаях абьюза в женском чемпионате США.



«Мне повезло, что эти ситуации не затронули меня напрямую, но самое главное — это то, что я могу помочь игрокам быть услышанными. Я общалась с другими футболистками «Барселоны», которые стали участицами спора с Королевской испанской федерацией футбола. Грустно видеть такое, учитывая, насколько хорошо нас, английских футболисток, поддерживает наша федерация. Но никто в женском футболе не идеален. Девушки высказываются, потому что хотят улучшить этот вид спорта. Они хотят помочь. Они знают, на что способна их команда. Это, безусловно, важно для них, потому что на кону стоит чемпионат мира. Испанские футболистки убирают в сторону своё эго и свои карьеры, потому что есть более серьёзная проблема, которую необходимо решить. Подобное мы видели и в сборной США, и в сборной Англии. Мы просили улучшить стандарты, и посмотрите, что произошло: команда США стала чемпионом мира, а Англия выиграла Евро. Требовать большего — это эффективно. Надеюсь, что стороны достигнут соглашения, поскольку без Испании ЧМ будет хуже.



Что касается скандала с абьюзом в чемпионате США, эта ситуация показала, что женский футбол всё ещё не так безопасен. Игрокам по-прежнему недостаточно комфортно, чтобы высказаться. Жестокость и насилие, через которые прошли футболистки NWSL, отвратительны, и я не могу поверить, что кто-то считает приемлемым творить подобное на рабочем месте или где-то ещё. Нужно создать рабочую среду, в которой футболистки могли бы защитить друг друга и чувствовать себя комфортно. После победы на Евро-2022 голоса англичанок стали громче. Мы можем заявить о себе и требовать изменений. Мы хотим отплатить игрокам из США за все те моменты, когда они вставали на защиту футболисток по всему миру», — приводит слова Бронз Give me Sport.