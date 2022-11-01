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Невилл отреагировал на поведение Роналду, который не пожал ему руку перед матчем АПЛ

Невилл отреагировал на поведение Роналду, который не пожал ему руку перед матчем АПЛ
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл высказался о форварде «красных дьяволов» Криштиану Роналду, который не поздоровался с ним перед матчем с «Вест Хэмом» в 14-м туре чемпионата Англии.

«Он не ведёт себя как тот, кто играл со мной», — приводит слова Невилла Goal.

На разминке перед матчем с «Вест Хэмом» 37-летний форвард подбежал поприветствовать экс-нападающего «МЮ» Луи Саа и бывшего полузащитника сборной Англии Джейми Реднаппа, проигнорировав при этом Невилла. Ранее Невилл заявил, что «Манчестер Юнайтед» выглядит лучше, когда Роналду нет на поле.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Роналду провёл девять матчей, в которых записал в свой актив один гол.

Невилл и Роналду выступали вместе за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год.

Роналду обнял мальчика, который прорвался к нему через охрану:

У Роналду большие неприятности с законом. Выйти сухим из воды Криштиану вряд ли удастся У Роналду большие неприятности с законом. Выйти сухим из воды Криштиану вряд ли удастся
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