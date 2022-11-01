Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча с «Баварией»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался в преддверии матча 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией».



«Сегодняшний матч не скажется на нашем выходе в 1/8 финала, но это серьёзный вызов — матч с одной из лучших команд в Европе на прекрасном стадионе. Хотим сыграть серьёзно и организованно, хотя понимаем, что это будет тяжело, потому что у соперника классный глубокий состав», – приводит слова Индзаги пресс-служба УЕФА.



Миланский «Интер» в пяти матчах набрал 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов УЕФА. Пльзеньская «Виктория» (0) — на последнем, четвёртом месте. «Барселона», сыгравшая на один матч меньше, набрала четыре очка. Первое место занимает «Бавария» с 15 очками.



1 ноября состоится матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Интер». Начало — в 23:00 мск.