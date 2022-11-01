Зарицкий: «Боруссия» заплатила за меня 150 тысяч долларов. Надеюсь, они помогли «Зениту»

Бывший нападающий «Зенита» Михаил Зарицкий вспомнил обстоятельства своего переезда в Европу.

«Помню, поехали дублем в Германию на турнир. Участвовали «Вердер», две «Боруссии», «Шальке». И я там лучшего игрока и бомбардира получил. После игр подходили скауты, недоумевали: «Почему ты до сих пор не играешь в первом «Зените»?» Думаю, Морозову такой движняк вокруг молодого сильно не понравился. Сразу после нашего возвращения из Дортмунда он меня вызвал в свой кабинет, показал все эти факсы и отрезал: «Ты никуда не поедешь». Что может чувствовать молодой игрок, которому такое говорят в родном клубе? А я просто хотел играть — за родной город и любимую команду. Если бы была такая возможность — 100% никуда не уехал бы. Я даже расплакался от такого отношения. С одной стороны, тренер не даёт шансов, выпуская на несколько минут. А с другой — и за рубеж не пускает, лишая клуб возможности заработать.

Удалось уехать по частному приглашению от менеджера. Папа сделал мне загранпаспорт, и я улетел в Дюссельдорф. «Боруссия» из Мёнхенгладбаха меня посмотрела два дня и предложила контракт. Были ещё два предложения из Бундеслиги — от «Шальке» и «Айнтрахта» из Франкфурта. Два месяца тренировался в «Боруссии», пока «Зенит» меня не заблокировал. Написали в футбольный союз Германии жалобу: якобы у меня действующий контракт с «Зенитом». Хотя на самом деле никаких контрактов не было. Федерация забанила меня. Менеджер «Боруссии» Рольф Рюссман дважды летал в Петербург договариваться с «Зенитом» о компенсации. Со слов Рюссмана, заплатили 150 тысяч долларов — приличные деньги по тем временам. Надеюсь, что «Зениту» они помогли. А мне с декабря разрешили играть., — сказал Зарицкий в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Михаилом Зарицким читайте на «Чемпионате» здесь