Симеоне — после вылета «Атлетико» из ЛЧ: мечта — продолжить работать здесь

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался на тему вылета команды из Лиги чемпионов и желания продолжать работу в испанском клубе.
«Моя мечта — продолжить работу в этом клубе и вернуться в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Мы вылетели из Лиги чемпионов, и это больно. Это раздражает меня из-за ответственности, которую мы несём перед фанатами. Мы должны быть вместе и показывать то, что мы умеем на поле, а не словами», — приводит слова Симеоне AS.
В группе B Лиги чемпионов в плей-офф пробились «Брюгге» (10) и «Порту» (9). «Атлетико» (5) и «Байер» (4) разыграют путёвку в Лигу Европы.
Видеообзор. «Кадис» — «Атлетико М». Испанская Примера 2022/2023. 12-й тур:
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